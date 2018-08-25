افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، أول ملتقى للشباب القبطي من قارات العالم الخمس، الذي يقام تحت رعايته، تحت عنوان: "الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية.. عودة إلى الجذور".

وشهد مركز "لوجوس" البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، منذ مساء أمس وصول الشباب القبطي من جميع أنحاء العالم تمهيدًا لافتتاح الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يستمر حتى السبت المقبل.

ويعد الملتقى الذي يأتي بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.

واستقبل البابا بعضا من الشباب المشارك في ملتقى الشباب العالمي لدى وصولهم مركز "لوجوس"، أمس، ويهدف الملتقى إلى ربط الأجيال الجديدة من الأقباط الذين هاجرت أسرهم في الماضي، بجذورهم في مصر والكنيسة الأم.

ويتضمن البرنامج زيارات للأماكن السياحية والدينية، ولقاءات مع عدد من المسؤولين، وبدأت الكنيسة الترويج للقاء تحت شعار "منتظرينكم بفرح عظيم.. مصر 2018".