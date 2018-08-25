أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو نهاية أغسطس الجاري.

وكان السفير السوري في روسيا، رياض حداد، قد صرح في وقت سابق لوكالات الأنباء الروسية، أن "المعلم" والوفد المرافق له، سيزورون موسكو "في اطار لجنتين حكوميتين" تمثلان البلدين.

وأكدت "الخارجية الروسية"، لوكالة "تاس"، إتمام هذه الزيارة، من دون أن تدلي بمواعيد محددة.

واتهمت روسيا، التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد عسكريا، اليوم، فصائل المعارضة السورية، بالتحضير لهجوم كيميائي في محافظة إدلب، آخر معقل لهذه الفصائل في البلاد، تمهيدا لاتهام دمشق به، ومنح الدول الغربية ذريعة لضرب مواقع للجيش السوري في المنطقة.

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، هذا الأسبوع، من أن واشنطن سترد "بقوة" إذا استخدم الجيش السوري سلاحا كيميائيا في هجومه المحتمل لاستعادة السيطرة على هذه المحافظة.

وحذرت تركيا، موسكو، الجمعة، من "كارثة"، في حال اللجوء إلى "حل عسكري" في إدلب، وذلك خلال زيارة لوفد تركي رفيع لموسكو.

ويبدوا أن هجوم النظام السوري لاستعادة المحافظة الواقعة عند الحدود مع تركيا، وشيك، لكن من غير المرجح أن تشنه دمشق من دون ضوء أخضر من أنقرة، الداعمة للفصائل المعارضة.

وشكل التدخل العسكري الروسي في النزاع السوري، ابتداء من 2015، منعطفا في هذا النزاع.

وتدعو موسكو، الآن، المجتمع الدولي، إلى تشجيع عودة اللاجئين السوريين والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.