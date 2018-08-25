أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بجهود الأجهزة الأمنية، في التصدي لعناصر إرهابية على الطريق الساحلي بمدينة العريش، مضيفة: "إحنا بنعيِّد وبنصيِّف، والجنود وقوات الشرطة بتحمي الدولة".

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن العناصر الإرهابية قد استخدمت الأسلحة الثقيلة وقذائف الـ"آر بي جي"، كما عُثر بجانب الكمين على أربعة أسلحة آلية وقنابل يدوية و"آر بي جي" بجانب 3 أحزمة ناسفة وكاميرا وأجهزة اتصالات موتورولا و9 عبوات.

وأشارت الإعلامية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية وفرار باقى المجموعة وضبط كمية من الأسلحة الخاصة بهم.

وأحبطت قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، هجومًا مسلحًا على كمين الخزان في مدينة العريش، صباح السبت، وقامت بتصفية 4 من منفذيه، قبل دخولهم الكمين، حيث كان أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا، فيما فر الباقون.

واستشهد 3 مجندين، وأصيب 9، منهم ضابط برتبة نقيب يدعى "محمود الشماع" بطلق ناري في اليد اليسرى.

وعثر مع الإرهابيين على "4 أسلحة آلية و30 خزنة آلية، وقنابل يدوية، وآر بي جي، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا، وجهاز موتورلا، و10 عبوات ناسفة".