قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انهيار الاقتصاد الأمريكي في حالة عزلة تصريحات غير مسؤولة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن ترامب سيكمل مدته وسيفوز بدورة أخرى حيث أنه يملك أدوات تمكنه من الوصول للجماهير والأصوات المباشرة التي تنتخبه، "فهو رجل شعبوي يستطيع أن يصل للناس".

وتابع أن الشعبوية تيار سائد في العالم في هذه الفترة كـ"ماكرون في فرنسا"، ولكن صعب استمرار هذا التوجه في عدد من الدول كألمانيا وإنجلترا فهي دول قادرة على التماسك، مضيفا أنه في حالة فوزه في الدورة الثانية سيستمر في خصومة مع مؤسسات الدولة وستعطيه قوة وإحساس أن طريقته هي الصحيحة وستعاني السياسة الأمريكية.

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر العزل بعد اعترافات مثيرة للجدل من محاميه السابق مايكل كوهن الذي أقر بأنه تحرك بتعليمات من "ترامب" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

ووجه "كوهين" ضربة سياسية موجعة لـ"ترامب" بعد أن أقر في محكمة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.