أعربت الإعلامية فرح علي، عن سعادتها بانضمامها إلى قناة "أون سبورت"، لافتة إلى أن ظهورها الأول على شاشة القناة، سيكون يوم السبت المقبل.

وقالت "علي"، في تصريح لـ"الوطن"، إنها لا تُقدم برنامجًا معينًا، بل ستطل على جمهور "أون سبورت" في النشرات الرياضية، وكذلك التغطيات، وتقديم مواد تحليلية للمباريات، لافتة إلى أن الجلسات التحضيرية التي ستعقدها خلال الفترة القليلة المقبلة، ستكون استعدادًا للظهور الأول على القناة.

وأشارت إلى أن التهنئة التي تلقتها من زملاءها في "أون سبورت"، قائلة: "روح حلوة، ومتحمسة، ومبسوطة، وفي انتظار أكون معاهم يوم السبت المقبل".