شهدت الفترة الأخيرة، انتقالات بين صفوف الإعلاميات المتخصصات في المجال الرياضي، عبر القنوات المتخصصة، وذلك بعد مغادرة أماكنهن، لأسبابٍ متفاوتة، فمنهن التي رغبت في الإطلالة على الجمهور عبر نافذة رياضية متخصصة.

وترصد "الوطن" أبرز الانتقالات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية.

- فرح علي

أعربت الإعلامية فرح علي عن سعادتها بانضمامها إلى قناة "أون سبورت"، لافتة إلى أن ظهورها الأول على شاشة القناة، سيكون يوم السبت المقبل.

وقالت "علي" في تصريح لـ"الوطن"، إنها لا تُقدم برنامجًا معينًا، بل ستطل على جمهور "أون سبورت" في النشرات الرياضية وكذلك التغطيات وتقديم مواد تحليلية للمباريات، لافتة إلى الجلسات التحضيرية التي ستعقدها خلال الفترة القليلة المقبلة، استعدادًا للظهور الأول على القناة.

وأشارت إلى أن التهنئة التي تلقتها من زملاءها في "أون سبورت"، قائلة: "روح حلوة، ومتحمسة ومبسوطة وفي انتظار إن أكون معاهم يوم السبت المقبل"، لافتة إلى حماسها لانتقالها إلى قناة رياضية متخصصة.

- شيما صابر

الإعلامية شيما صابر، قدمت أولى حلقات برنامجها "كلام في الميديا"، عبر قناة "الأهلى"، مساء اليوم السبت، حيث كان ذلك الظهور الأول لها على الشاشة، بعد التعاقد معها مؤخرًا.

واستضافت "صابر" خلال الحلقة، الناقد الرياضي علاء عزت، حيث تحدث عن الدوري المصري، ومستوى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالقلعة الحمراء.

برنامج "كلام في الميديا"، تقدمه شيما صابر، يوميًا عبر قناة الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على الهواء مباشرة.

- مي حلمي

أعلنت الإعلامية مي حلمي، التي كانت تقدم برنامج "لايك" عبر قناة "أون سبورت"، عن مغادرتها القناة، بشكلٍ مفاجئ، حيث غردت عبر "تويتر"، بأنها لم تخطط للخطوة الجديدة، بعد مغادرتها "أون سبورت"، ولم تستقر على وجهتها الإعلامية المقبلة.

وكانت مي حلمي، قد شاركت في تقديم النشرات الرياضية، وكذلك برنامج "صباح أون"، وكانت تقدم مؤخرًا برنامج "لايك" الذي حاورت من خلاله بعض لاعبي الدوري المصري.