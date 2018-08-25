قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إنها بصدد تقديم برنامج تليفزيوني جديد، عبر شاشة "القاهرة والناس"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرب انتهاء إجازتها السنوية التي بدأت في شهر رمضان الماضي، بالتزامن مع توقف برنامج "القاهرة 360" الذي كانت تُقدمه بمشاركة الإعلامي أحمد سالم.

وأوضحت "عبد الكريم"، في تصريح لـ"الوطن"، أن إدارة القناة، لم تستقر على إلغاء برنامج "القاهرة 360" حتى الآن، فمن الوارد استئنافه خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تدرس مع الإدارة فكرة برنامج جديد، بعيدًا عن الـ"توك شو".

وتابعت أن الفكرة لا زالت تحت الدراسة، حيث لم تضع التفاصيل النهائية، لافتة إلى أنه في حال الاستقرار عليها، ستقدم البرنامج بشكلٍ منفرد، وليس بمشاركة أحمد سالم.

وأشارت إلى أنها قد تظهر على شاشة "القاهرة والناس" في شهر أكتوبر المقبل، حيث لم يتم الاستقرار على الموعد النهائي لظهورها بعد.