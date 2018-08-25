يستضيف الكاتب الصحفي أحمد فايق، "يوريكو كويكي" مسؤولة ملف أوليمبياد طوكيو 2020، وذلك خلال حلقة الخميس المقبل، من برنامج "مصر تستطيع" الذي يُبث عبر قناة "dmc" في تمام الساعة السابعة مساءً.

وترصد "كويكي" وزيرة البيئة اليابانية سابقًا، خلال الحوار، آليات تطوير القاهرة، لتصبح مثل العاصمة اليابانية طوكيو، كما تتحدث عن طبيعة دراستها في القاهرة، وحصولها على ليسانس آداب قسم فلسفة بجامعة القاهرة، ومعايشتها مع المواصلات في شوارع المحروسة.

كما يُقدم "فايق" في نفس الحلقة، مشروعا خاصا بمجموعة من الشباب اليابانيين، والمتعلق بإعداد وتجهيز وجبة الكشري، حيث يستعرض كيفية وصول هذه الوجبة المصرية الشهيرة إلى الأراضي اليابانية، وتعامل الشعب هناك معها.

برنامج "مصر تستطيع" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد فايق، يُبث يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة السابعة مساءً.