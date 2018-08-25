بدأت وزارة الأوقاف، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع صكوك الأضاحي، وهي مرحلة "التشفية والتعبئة والتجميد"، تمهيدًا للتوزيع، بعد غد، الإثنين، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أنه سيجري توزيع 6 أطنان من اللحوم لمحافظة القاهرة كدفعة أولى، و4 أطنان لمحافظة الجيزة كدفعة أولى.

وأوضحت أنه سيجري توزيع 10 أطنان لحوم يوم الثلاثاء (28 أغسطس) بمحافظتي القليوبية والمنوفية كدفعة أولى، بموجب 5 أطنان لكل منهما، وذلك على الأسر الأكثر احتياجًا، وتحت الإشراف الكامل للوزارة، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا.