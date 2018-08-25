قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن التوك توك يُعد قنبلة موقوتة في الشارع المصري، وعدم ترخيصه، يضيع على الدولة حوالي 3 مليارات جنيه، حيث توجد أكثر من مليوني مركبة منه دون ترخيص.

وأضاف "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"،: "أكثر سائقي التوك توك أبطال التحرش، والاعتداء على الناس، والسرقة، والبلطجة، ولا يصح أبدًا سير التوك توك بدون ترخيص، ومشكلته متراكمة على مدار عقود".

وأشار إلى أن قرار وزير التنمية المحلية بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات "التوك توك"، وتحديد خطوط سير لها، جريء جدًا، ولم يتخذه أي وزير من قبل.

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للمحافظات لتذليل معوقات تراخيص مركبات "التوك توك"، وتحديد خطوط سير لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لهذا الأمر.

وتضمن الكتاب الدوري، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالي عدد مركبات "التوك توك" على مستوى المحافظة وعدد المركبات التي تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص لباقي المركبات.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بتحديد خطوط سير مركبات "التوك توك لتكون في المناطق غير المخططة وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، مشيرًا إلى ضرورة عدم سير "التوك توك" في المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض، داعيًا المحافظات لموافاة الوزارة بتقرير نصف شهري يتضمن إجمالي ما تم إنجازه في هذا الشأن.