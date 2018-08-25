قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا، اليوم، مع وزيري التعليم والاتصالات، لمتابعة خطة المنظومة التعليمية الجديدة، من حيث توفير خدمة الإنترنت بالمدارس الحكومية، مؤكدًا أن وزير الاتصالات أكد أنه جرى تنفيذ 77% من الخطة الموضوعة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى توصيل خدمة الإنترنت إلى 1837 مدرسة، ويتبقى عدد من المدارس سيتم توصيل الخدمة لها خلال الفترة القادمة، بجانب تدريب 128 ألف معلم على المنظومة الجديدة للتعليم.

وأشار إلى أن الطلاب سيشعرون بأن هناك تغييرا في المناهج، وأسلوب الدراسة، ونظم التقييم.