"الإسرائيليين وقعوا ف بعض".. مستوطنون يهاجمون ناشطين في الخليل

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على نشطاء من جمعية "تعايش" اليسارية الإسرائيلية، وذلك بالقرب من البؤرة الاستيطانية "متسبي يائير"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب محافظة الخليل.

وهاجم 15 مستوطنا، الناشطين، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وألقوا باتجاههم حجارة، ودفعوهم، وكسروا كاميرات وهواتف محمولة كانت بحوزتهم.

وأكد إعلام الاحتلال، بأن 4 من النشطاء أصيبوا بجروح طفيفة، ونقلوا على إثر ذلك إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، في مدينة بئر السبع.

ووصلت إلى المكان، شرطة الاحتلال التي قالت إنها تلقت شكوى من الناشطين، وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.