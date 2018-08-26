مصرع شاب طعنا بالسكين بعد اعتداء آخرين عليه في بورسعيد

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر طعنة نافذة بالسكين في القلب، بعد اعتداء آخرين عليه، بنطاق حي الزهور في بورسعيد.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من مستشفى الزهور المركزي، يفيد بوصول المصاب (محسن محسن عباس- 26 سنة) مصابا بطعنة نافذة بالقلب، وفي حالة سيئة يلتقط أنفاسه الأخيرة، بإدعاء إعتداء آخرين عليه.

حاول الأطباء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته، ويجري رجال البحث الجنائي التحريات، وأمرت النيابة العامة بوضع الجثة بالمشرحة تحت تصرفها والطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات.