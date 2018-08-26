قبل ساعات من وفاته.. عائلة جون ماكين أعلنت وقف علاج السرطان

توفى السيناتور الأمريكي والمرشح الخاسر لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، جون ماكين، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك بعد ساعات من إعلان أسرته، أمس الجمعة، أنه قرر وقف علاجه لسرطان الدماغ، الذي يكافحه منذ أكثر من عام، في إعلان أثار موجة نادرة من التعاطف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تكريما لماكين الذي يراه كثيرون أحد أبطال حرب فيتنام.

قالت أسرة ماكين، بحسب "CNN"، إنه "بقوة إرادته المعتادة اختار الآن التوقف عن العلاج الطبي"، معربة عن امتنانها لدعم "جميع مقدمي الرعاية الطبية خلال العام الماضي"، فضلا عن ثنائها لـ"العديد من أصدقاء جون وشركائه، والعديد من الأشخاص".

وكتبت سيندي ماكين، زوجة عضو مجلس الشيوخ، في تغريدة عبر موقع "تويتر: "أحب زوجي من كل قلبي، بارك الله في كل من اهتم بزوجي في هذه الرحلة".

بينما قالت ابنته ميغان في تغريدة: "تقدر عائلتي كل الحب والسخاء اللذين أظهرتهما لنا خلال العام الماضي، نشكركم على دعمكم المستمر وصلواتكم، لم نتمكن من تحقيق ذلك بعيدًا عنك، لقد منحتنا القوة لمواصلة العمل".

وفي 2017، كان ماكين قد خضع لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية فوق عينه اليسرى، في مستشفى "مايو كلينيك"، واكتشف بعدها وجود سرطان الدماغ المرتبط بتجلط الدم.