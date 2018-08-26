سُجن في فيتنام وله 7 أبناء.. محطات في حياة السيناتور جون ماكين

أعلنت وسائل إعلام أميركية وفاة السناتور الأميركي جون ماكين، عن 81 عاما، بعدما خسر معركته القاسية مع سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي، كما أعلن مكتبه.

وترصد "الوطن" أبرز المحطات في حياة جون ماكين، فيما يلي..

- ولد جون ماكين في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1936 في مركز عسكري أميركي بمنطقة "قناة بنما" حيث كانت تعيش أسرته.

- والده وجده كلاهما كانا ضابطين في البحرية الأمريكية، وحصلا على رتبة "أدميرال".

- عاش فترتي طفولته والمراهقة متنقلا برفقة عائلته بين القواعد البحرية في الولايات المتحدة وخارجها.

- التحق "ماكين" بالأكاديمية البحرية عام 1954، وتخرج منها بعد أربع سنوات، ثم خدم في سلاح البحرية حتى عام 1981

- خلال خدمته، تطوع للعمل كطيار بحري مقاتل، وشارك في العمليات القتالية خلال حرب فيتنام.

- في أكتوبر عام 1967، أسقطت طائرته في أجواء "هانوي"، وتم أسره وقام خاطفوه بالاعتداء عليه، ما أدى إلى كسر ذراعيه وساقه وكتفه.

- سجن خمس سنوات ونصف في السجون الفيتنامية، من بينها سجن "هانوي هيلتون" سيئ السمعة، حيث تعرض "ماكين" للتعذيب.

- بعد انتخابه في مجلس الشيوخ، زار فيتنام أكثر من مرة في محاولة لإعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قضوا في تلك الحرب.

- بعد أن تقاعد من الجيش، مارس "ماكين" العمل السياسي عام 1982 عندما انتخب في مجلس النواب عن ولاية أريزونا، وظل محتفظا بهذا المقعد لفترتين، ثم انتخب في مجلس الشيوخ عام 1986، وأعيد انتخابه بسهولة ثلاث مرات.

- في عام 2000، حاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، لكنه خسر السباق في النهاية أمام جورج بوش الابن.

- في عام 2008، ضمن تسمية الحزب في السباق الرئاسي في مواجهة المرشح الديموقراطي باراك أوباما، لكنه خسر أمامه أيضا.

- كان ماكين واحدًا من أبرز السياسيين في واشنطن، حيث شغل منصب رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، وتقديرا لجهوده تم إطلاق اسمه على قانون ميزانية وزارة الدفاع.

- في مقابلة مع "صوت أميركا" أجريت معه عام 2016، قال ماكين إنه كان يسعى لإعادة العلاقات بين واشنطن وهانوي لطبيعتها .

- في عام 1999، نشر كتابه Faith of My Fathers الذي تناول فيه تاريخ عائلته العسكري وتجربته مع الأسر.

- قضى ماكين 35 عاما في الكونجرس ممثلا لأريزونا، شارك خلالها بقوة في نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة، وكان معروفا عنه أسلوبه المباشر والصريح في الحديث عن القضايا المختلفة.

- عمل على عدة قضايا أبرزها تشديد القوانين المتعلقة بالتبغ، وإصلاح نظام تمويل الحملات.

- أيد قرار حرب العراق عام 2003، وفي عام 2007 ساند قرار زيادة عدد القوات الأميركية داخل العراق.

- صوت للمشرع الأميركي العام الماضي ضد استبدال قانون الرعاية الصحية المعروف باسم (أوباما كير)، ودخل في معارك مع الرئيس دونالد ترامب الذي كان يدعم الاستبدال.

- في 2017 نال "وسام الحرية" من مركز الدستور الوطني وسلمه له جو "بايدن"، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، وحصل على العديد من الشهادات الشرفية من جامعات أميركية وأجنبية.

- لدى ماكين سبعة أبناء، أربعة من زوجته "سيندي هينسلي"، وثلاثة "اثنان بالتبني" من زوجته الأولى كارول شيب.

- خضع لعملية جراحية في يوليو 2017 لإزالة تجمع دموي فوق العين، وكان قد تبين بعد تلك العملية إصابته بسرطان الدماغ.

- لم تكن المرة الأولى التي يتم تشخيص إصابة ماكين بمرض السرطان، ففي عام 2000، تم اكتشاف إصابته بسرطان الجلد، وخضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة الأنسجة السرطانية.

- لم يحضر ماكين منذ عدة أشهر جلسات مجلس النواب الأمريكي، إذ لازم منزله في أريزونا للراحة وتلقى العلاج، ويوم الجمعة الماضي أعلنت أسرته أنه لن يتعاطى العلاج بعد الآن.

- فارق السياسي البارز جون ماكين الحياة يوم 26 أغسطس 2018 عن عمر يناهز 81 عاما.