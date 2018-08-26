30 أغسطس.. موعد حفل عمرو دياب الجديد بجولف بورتو مارينا

أعلن الفنان عمرو دياب، عن موعد حفله الجديد بـ"جولف پورتو مارينا"، الخميس المقبل.

وقال دياب في منشور عبر حساباته الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي، إن أصحاب تذاكر حفل 24 أغسطس، الذي ألغي لدواعي أمنية، يمكنهم الدخول بنفس تذاكرهم دون الحاجة لأي تغيير.

وكان محمد منصور، منظم حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، قال لـ"الوطن"، إنه تقرر تأجيل حفل عمرو دياب المقرر إقامته الجمعة الماضية في الساحل الشمالي، بأمر من مديرية أمن مطروح، لدواع أمنية.

وأضاف منصور أنه سيتم تحديد ميعاد آخر لإقامة الحفل، وسيتم استرداد ثمن التذاكر للجمهور خلال ساعات.