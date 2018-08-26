محمد عبده يصعد لحفله بأحد فنادق القاهرة على نغمات "خضار البحر"

صعد فنان العرب محمد عبده، لمسرح حفله المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى على نغمات أغنيته الشهيرة، "خضار عيني" في حفل كامل العدد.

من المقرر أن يستكمل عبده الحفل بتقديم أغنيات ألبومه الأخير "عمري نهر"، لإضافة لمجموعة أخرى من أشهر أغانيه.