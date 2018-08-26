بطل فيديو مستشفى الشيخ زايد يكشف تفاصيل الواقعة: مرتبي 1000

حل محمد جمال فرغلي، فرد أمن بمستشفى الشيخ زايد، الذي وجد 100 ألف جنيه وأعادهم لصاحبهم، ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم".

وحكى فرغلي تفاصيل الواقعة حيث أنه "اشتبه في كيس أثناء مروره على الدور الخامس الخاص بأمراض الدم، والمعين كفرد أمن فيه من قبل شركة الأمن المتعاقدة من المستشفى، وانه اشتبه في كيس بجوار أحد المقاعد وبتفتيش الكيس عثر على مبلغ كبير ومعه إيصال بمبلغ 100 ألف جنيه من أحد البنوك".

وأوضح محمد أنه توجه على الفور لإدارة المستشفى، وإدارة الأمن وأبلغهم بالواقعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع المبلغ في آمانات قسم الامن لانتظار أن يستفسر أحد عن فقدانه، وأنه بالفعل تلقى اتصال يسأل عن فقد مبلغ مالي وسأل على مواصفات المبلغ، وأتضح انه يخض أحد المرضى وكان ينوي أن يجري به عملية زراعة نخاع.

ورفض محمد البالغ من العمر 23 عاما والحاصل على درجة الدبلوم الحصول على المكافأة القانونية المقررة له، ورفض أيضًا الحصول على أي مكافاة مادية نظرًا لأن هذه الأموال تخص عملية لمريض ويحتاج إليها.

ولفت محمد إلى أنه يحصل على راتب قدره 1000 جنيه، وأنه من مركز ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدًا رفضه الحصول على أي مكافأة نظرًا لأنه تعود أن يحصل على مقابل العمل الذي يؤديه، مضيفًا: "أنا طالب رضا ربنا والحمد لله".

من جانبه، قال السعيد أحمد، صاحب المبلغ الذي وجه محمد، إنه أحضر هذا المبلغ ليقيم عملية زرع نخاع لابنه المريض، والذي ترك عمله منذ شهر يناير.

وأوضح السعيد أنه أصيب بحالة صعبة بعد اكتشافه فقدان المبلغ، مضيفًا: "الشخص ده هيفضل مأثر في حياتي مدى الحياة، وعلى أولادي وشكله قدامي مش هنساه مدى الحياة، ورافض أنه ياخد أي حاجة".

من جانبه اعتبر الإبراشي فرد الأمن نموذجا مبهرا للشباب، مطالبًا الشباب بتقليد محمد جمال فرغلي في أمانته ، وأحيا بها أسرة باكملها.