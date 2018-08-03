"حتاتة": تعقيم 300 قطار وتأمين المحطات بـ4 آلاف فرد أمن استعدادا للعيد

قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إن الشركة تعمل على تعقيم المحطات ونحو 300 عربة قطار تشمل الغرف والحمامات، والمطابخ، لإبعاد الفئران عن الأطعمة، للحفاظ على أمن وصحة الركاب، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح حتاتة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة تعمل لتأمين محطات القطارات على مستوى الجمهورية، وذلك من قبَل أفراد الأمن الإداري، الذي يبلغ عددهم نحو 4 آلاف، وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لحماية الركاب المسافرين من الاعتداء عليهم والحفاظ على أموالهم، خلال رحلات إجازة عيد الأضحى المبارك.

وناشد حتاتة، الجمهور المسافر الحفاظ على نظافة عربات القطارات من الداخل ونظافة محطات السكة الحديد، لأنها ملك الشعب، كما أثنى على عمال الشركة ومجهوداتهم، مطالباً إياهم ببذل المزيد من العطاء من أجل الشركة وتقديم خدمة راقية لركاب القطارات.