تشيع جثمان شهيد الواجب مجند أحمد علي يوسف جلال في الأقصر

شيع أهالي قرية الحبيل، والقرى المجاورة بمركز البياضية، جنوب الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان الشهيد المجند أحمد علي يوسف جلال الذي استشهد في عملية إرهابية بالعريش، أمس السبت.

وكان في استقبال جثمان الشهيد محمد بدر، محافظ الاقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن، بجانب عدد من القيادات الأمنية التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

وردد أهالي القرية هتافات “لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، فيما انهار والد الشهيد وشقيقه وبعض أصدقائه منذ وصول الجثمان وحتى دفنة بمقابر العائلة".

كانت قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، أحبطت هجومًا مسلحا على كمين الخزان في مدينة العريش، حيث تم تصفية 4 من منفذي الهجوم، فيما استشهد 3 مجندين وأصيب 9 منهم ضابط برتبة نقيب، بعد قيام أحد الإرهابيين بتفجير حزام ناسًفا كان يرتديه، بينهم المجند أحمد علي يوسف جلال، ابن بنجع علي عوض الله في قرية الحبيل التابعة لمركز البياضية

يذكر أن شهيد الأقصر بالعريش يبلغ من العمر 22 عاما، وهو الأصغر لـ 5 أشقاء بينهم شابين وفتاتين.