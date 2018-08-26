شاب مصري ينقذ حياة 4 أشخاص ويتبرع بـ"قلب وكبد وكليتين" في الصين

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا عن قصة شريف الجزار الشاب المصري اليوناني الذي توفي في الصين، بعدما أعلن عن رغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته.

وتوفي شريف بعدما اصطدمت رأسه بحوض الاستحمام، وأصيب بنزيف داخلي وتوفي على إثرها، لتعلن أسرته بعدها موافقته على التبرع بأعضائه وليتم التبرع بـ"قلب وكبد وكليتي" شريف، لينقذ بها حياة 4 صينيين.

وحظي شريف بحفاوة بالغة من الصينيين واحتفت به وسائل الإعلام الصينية، وانتشرت صورة رائعة للفريق الطبي الذي انتزع أعضائه وهوي ينحني احترامًا لجثمانه.

ووافقت والدة شريف على التبرع بأعضائه ووقعت وثيقة كتابية في المستشفى لإعلان موافقتها على التبرع بأعضائه لإنقاذ 4 آخرين.

من جانبه أوضح أبوبكر شعبان "ابن خالة" شريف الجزار أن ابن خالته كان في الصين لمهمة عمل منذ شهرين وأنه كان يعمل ضمن فريق مشروع هناك و"سقط في البانيو وجاله نزيف في المخ".

ووصف شعبان ابن خالته بأنه كان لديه كرم وإنسانية بلا حدود جعلته يصر على التبرع بأعضائه بعد وفاته وأن أسرته وافقت على الفور على تنفيذ وصيته.