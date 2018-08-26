طارق علام: "الرئاسة" أوصت "الزراعة" بدراسة أرز "عرابي" المقاوم للجفاف

قال الإعلامي طارق علام، إن رئاسة الجمهورية اهتمت بموضوع أرز الجفاف الذي نجح في ذراعته الأستاذ الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

وأضاف علام، خلال حلقة السبت من برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن رئاسة الجمهورية تواصلت مع سليمان، وأوصت وزير الزراعة السابق بالتنسيق معه في هذا الأمر، بعد عرض فقرة في حلقة البرنامج عن "أرز الجفاف".

من جانبه وجه سليمان الدعوة للإعلامي طارق علام، لحضور حفل حصاد أرز "عرابي" المقاوم للجفاف.

وقال سليمان في مداخلة هاتفية مع البرنامج، إنه يوجد 600 فدان مزروعين هذا العام بأرز عرابي، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة ومجلس النواب شكلوا لجنة لتسجيل أرز عرابي، مطالبًا بسرعة إنجاز اللجنة لأعمالها نظرًا لبدء موسم الحصاد.