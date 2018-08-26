عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أغرب جلسة صلح عرفية لجريمة قتل طرفيها طفلين.

وقال علام، إن طفلا يدعى وليد صلاح عرنوس عمره 11 سنة، قتل ابن عمه سيد كحلاوي عمران الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، في أثناء لعبهما، لافتًا إلى أنهما ينتميان لعائلة الغنادرة بالعياط.

وجرت جلسة الصلح بحضور المئات من أهالي العياط، بحضور القيادات الأمنية والدينية وقيادات الكنيسة المصرية.

وتقبل والد القتيل الكفن من والد الطفل القاتل، والذي تم إيداعه بأحد دور الأحداث بعد قتله ابن عمه، معربًا عن تسامحه وعفوه عن والد قاتل نجله، ورفضه لكل دعاوى الثأر والدم، ورفض الحصول على الدية من قاتل نجله.