أصيب عامل بجرح قطعي بالرسغ الأيسر وقطع بالشريان الزندي، على يد آخر إثر تعديه عليه بـ"كاتر"، بسبب معاكسة الأول لشقيقة الثاني بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول (أبو سريع ج. أ.- 19 عاما- عامل) ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة القسم، مصاباً بجرح قطعي بالرسغ الأيسر وقطع بالشريان الذندي.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته (عبلة ع. ش.- 45 عاما- ربة منزل) وتقيم بذات الناحية اتهمت (كريم ق. ا.- 21 عاما- عامل) ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجلها بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة "كاتر"، بسبب خلافات مالية، وتم تحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيامه بمعاكسة شقيقته، واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح سطحي باليد اليسرى.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7824 جنح القسم لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.