وافقت لجنة حماية الطفل بمنفلوط، على إقامة طفل مع جدته لأبيه بعد أن أودع المؤسسة لانفصال الوالدين وارتبط كل منهما بزوج آخر.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده المهندس حسني درويش، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط بمقر الوحدة المحلية، ضم أعضاء اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بالمركز، وبحضور مندوبين من إدارة الشؤون الاجتماعية بالمركز.

وشهد الاجتماع، بحث المذكرة المقدمة من مؤسسة رعاية الأطفال بأسيوط بشأن الطفل كريم محسن مختار 15 سنة، والذي كان قدأودع المؤسسة لانفصال الوالدين وارتبط كل منهما بزوج آخر، ومدى تقبل أحد والديه لاستقباله مرة أخرى بعد خروجه من المؤسسة لبلوغه السن القانوني.

وأوضح حسني درويش رئيس مركز ومدينة منفلوط، أن اللجنة استقرت بعد مناقشة الأبوين في مصير ابنهما بحضور مندوبين من الشؤون الاجتماعية بمنفلوط، على إقامة الطفل مع جدته لأبيه التي وافقت على ذلك أيضًا.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم اتخاذ الإقرار اللازم والتعهد على الجدة لرعاية الطفل مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر إداري قبل تسليم الطفل لجدته بمحل سكنها بشارع الصياد بمدينة منفلوط، حتي يتسني للجنة حماية الطفل بأسيوط، وضم ذلك المحضر إلي التقرير الشامل عن الحالة وإقرار جدة الطفل برعايته، وإرساله للنيابة العامة بأسيوط لاتخاذ اللازم.

وفي سياق متصل، أوضح محمود ياسين، مساعد رئيس المركز، أن إدارة الشؤون الاجتماعية بمنفلوط وعدت ببحث حالة الجدة، للنظر في مساعدتها ماديًا أو بمشروع صغير، وفق ما ينتج عن فحص الحالة على الطبيعة، حتى تقوم على تصريف أمور الطفل، واستكمال تعليمه حتى لا يتعرض للخطر مرة أخرى.