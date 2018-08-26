أبرمت شركتي MREC للخدمات العقارية المتكاملة والاستراتيجي الإماراتية للمعارض والمؤتمرات تحالفا استراتيجيا لتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، أولها النسخة الأولى من معرض IPS العقاري مصر والمزمع انطلاقها قريبا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقال محمود عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة، أن نجاح المشاركة الأولى والفعالة بين الطرفين خلال التواجد المصري الأول بمعرض IPS2018، الذي عقد أبريل الماضي في دبي، مشيرا إلى أنه يعد أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط حفز الشركتين على تكليل الجهود والعمل على إبرام تحالف لدمج خبرات الكيانين والعمل على وضع آليات واستراتيجيات مدروسة لجذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في اقناع الاستراتيجي الإماراتية بالتواجد وإقامة أول نسخة من معرض IPS الشهير في مصر لتصبح أول دولة بعد دبي يقام بها المعرض الأكبر في الشرق الأوسط الذي انطلق منذ 2001، وينعقد سنويا في دبي بحضور ومشاركة من 20 إلى 30 جنسية من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف إقامة دورتين من معرض IPS في مصر خلال 2019 الأولى لمشروعات الإسكان الفاخر والمتميز والثانية لمشروعات الإسكان المتوسط، موضحا أن ذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بالسوق المصرية مشيرا إلى أن النسخة الأولى العام الحالي ستركز على مشروعات الإسكان المتميز والفاخر.

وأضاف أن نجاح المشاركة الأولى للشركات المصرية بمعرض IPS2018 دبي حفز الشركات الكبرى للمشاركة في الدورة المزمع إقامتها بمصر قريبا، موضحا أنه جرى الاتفاق مع عدد من كبار شركات التطوير العقاري فعليا منهم أكبر 4 شركات شاركت خلال معرض دبي.

وأوضح أن الجناح المصري بمعرض IPS2018 دبي، شهد مشاركة حوالي 17 شركة تطوير عقاري، أبرزهم "ماونتن فيو، وإعمار مصر ورؤية القابضة، والشرقيون للتنمية العمرانية OUD، ودرة"، وعدد من الشركات العارضة لمشروعات مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مؤسسات كبرى منها بنك مصر، مشيرا إلى أن الجناح المصري استطاع في مشاركته الأولى لفت أنظار الحضور من حيث التنظيم، كما حصد ثانِ أقوى وأفضل جناح مشارك بعد الجناح الإماراتي.

بلغت مساحة الجناح المصري حوالي 4850 متر، ووصل عدد الزوار المسجلين فقط 9000 زائر، وبلغ إجمالي زائري المعرض 28 ألف شخص من مختلف دول العالم، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة MREC.

وعن إجمالى مبيعات الشركات المصرية، قال إنها تخطت المليار و500 مليون جنيه واستحوذت شركتي "إعمار مصر وماونتن فيو" على النسبة الأكبر من المبيعات، لافتا إلى أن الدورة الماضية من المعرض تعد الأولى التي تشارك بها شركتي إعمار مصر وإعمار الإماراتية، بما سلط الضوء على المشروعات المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة MREC إلى قيام الشركة بدور المسوق الرئيسي للجناح المصري، وأنه جرى إبرام حملات قوية من الدعايا في الإمارات اتبع بها أحدث الآليات بالتركيز على "السوشيال ميديا والاون لاين والراديو ورسائل SMS"، والتواجد في أماكن خدمية وتجمعات كالمولات الكبرى وتخطت تكلفة الحملة 10 ملايين درهم.

تركزت الحملات الدعائية للمعرض على جذب شريحة العملاء العرب والأجانب وكذلك المصريين العاملين بالخارج، بحسب قول "عبدالحليم" الذي أشار إلى أن المعرض يعد أول محاولة جادة لتصدير العقارات.

شارك رئيس المجلس التصدير العقاري المهندس هشام شكري، وتواجدت شركة رؤية القابضة ضمن العارضين، وأوضح "عبدالحليم" أن ذلك أسهم في منح ثقل للمشاركة المصرية في إطار دعمه المستمر لملف تصدير العقارات.