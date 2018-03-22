"الأورمان" و"تحيا مصر" يعيدان إعمار قريتين بكوم أمبو في أسوان

احتفلت جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، اليوم، بإعادة إعمار وتنمية وتطوير قرية أبوير وقرية العدوة مركز كوم أمبو وذلك ضمن القرى التي تقوم المؤسستين بتطويرهما وإعادة إعمارها في المرحلة الثالثة من البروتوكول الثاني للتعاون بين المؤسستين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الأورمان وتحيا مصر أعادوا إعمار المنازل المتهالكة داخل القريتين وعددها 60 منزلاً وأن إعادة إعمار القرى يأتي ضمن مشروع الأورمان الإنساني الرائد لإعادة إعمار القرى الفقيرة والأكثر احتياجا بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الكبرى.

وأوضح شعبان أن التعاون بين الأورمان وتحيا مصر في تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا انطلق عبر توقيع أول بروتوكول تعاون بين المؤسستين لإغاثة وإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً من خلال استهداف تنمية وتطوير عدد 5000 منزلا في 126 قرية فقيرة وأن بروتوكول التعاون الثاني بين المؤسستين استهدف إعادة أعمار وتنمية وتطوير 3030 منزلا داخل 106 قرية على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية وصلت 100 مليون جنيه.

يذكر أن الأورمان قامت داخل القريتين بإعادة إعمار المنازل المتهالكة بها حيث يتم داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.