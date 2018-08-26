علقت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات على منح الكونجرس الأمريكي لزوجها الزعيم الراحل الميدالية الذهبية، تقديرًا له في تحقيق السلام، مبينة أن الجائزة جاءت بعد اجماع مجلس الشيوخ بسبب فدائه لعدد كبير من الحروب التي كانت قد تدخل فيها مصر.

وأضافت "السادات"، خلال مداخله هاتفيه لها ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، "الجائزة تعني الكثير لأنه شيء يفتخر به وهو أمر يستاهل كل التقدير، لأنه ضحى بحياته حتى ينشر السلام في المنطقة"، موضحة أنه في العام الماضي خلال شهر نوفمبر ألقت كلمة لها في الكونجرس الأمريكي وكان احتفالا رائعًا تمهيدا لتلك الجائزة التي حصل عليها السادات مؤخرًا".