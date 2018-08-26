إصابة عامل في مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر واشتباه نزيف داخلي، في مشاجرة، لخلافات عائلية بقرية الإيمان بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "محمد. م. و" 35 سنة عامل، مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر واشتباه نزيف داخلي، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وبسؤاله اتهم كل من زوجة شقيقه "سمر. م. و" 32 سنة ربة منزل، ونجلها "محمد. ت. م" 14 سنة طالب بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة الثاني وإصابته بسبب خلافات عائلية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.