قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية أدى إلى تراجع التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي، ونسبة الإزالة في المهد بلغت 70% هذا العام، مقارنة بـ45% العام الماضي.

وقال الدكتورعباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن حالات التعدي هذا العام بلغت 268 حالة على مساحة 10 أفدنة و6 قراريط و15 سهما، وتم إزالة 195 حالة في المهد بمساحة 7 أفدنة و11 قيراطا وسهم واحد، والعام الماضي كانت 982 حالة تعدي على مساحة 51 فدانا و7 قراريط و4 أسهم، تم إزالة 262 حالة تعد في المهد بمساحة 23 فدانا و8 قراريط و10 أسهم.

ومن ناحيته، قال المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة إجازة عيد الأضحى مبلغت 268 حالة تعد، وأكثرمحافظة هي الشرقية بـ31 حالة، يليها كفرالشيخ بـ30 حالة، ثم الفيوم 25 حالة تعد، ثم المنيا بـ25 حالة، ثم البحيرة 21 حالة تعد.

وأضاف عطية أن أجهزة حماية الأراضي تواصل نشاطها في التصدي لحالات التعدي على الأراض الزراعية طوال العام وليس خلال الإجازات فقط.