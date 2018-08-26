أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية الروضة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "ا. ش. ا" 36 سنة ربة منزل غير مصابة، و"ا. ش. ا " 40 سنة سائق مصابا بكدمة بالرأس، وطرف ثان "م. ص. ا" لم يستجوب، وشقيقه "د" 36 سنة مؤهل متوسط مصابا بكدمة بالساعد الأيسر، وزوجته "د. ع. ح" 30 سنة ربة منزل مصابة بكدمة بالساعد الأيسر، وجميعهم مقيمين قرية الروضة دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44 أحوال مركز بركة السبع وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.