قال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة في الفيوم، إن المديرية بالتعاون مع أجهزة الأمن والوحدات المحلية، تمكنت من إزالة تعديات بالبناء على أراضٍ زراعية على مساحة 727 فدانا، منذ يناير 2011 حتى أغسطس 2018.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لـ"الوطن"، اليوم، أن هناك تعديات على 2000 فدان من الأراضي الزراعية، لم يتم إزالتها لأنها مأهولة بالسكان، وأوضح أن مركز سنورس يأتي في مقدمة المراكز التي نفذت إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، ويليه الفيوم ثم طامية.

وأكد أن هناك 3 قوانين تعول عليها الحكومة في التعامل مع تلك المخالفات، الأول هو قانون تقنين وضع اليد، الذي يعد قانونًا مؤقتًا، والثاني هو قانون التصالح مع مخالفات البناء، يتفق مع سابقه كونه قانونًا مؤقتًا لمدة 8 أشهر، والثالث هو قانون البناء الموحد، وأنه تم تشديد عقوبات التعدي على الأراض الزراعية في القانون الجديد، ويتم إزالة أي تعديات جديدة في مهدها.