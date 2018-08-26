استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للتنسيق للملتقى السنوي الذي يعقد بمدينة سانت كاترين تنشيطًا للسياحة بصفة عامة والدينية منها بصفة خاصة، وتعريف العالم كله بما تحويه سيناء من تراث حضاري وإنساني فريد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، أن احتفالية هذا العام ستكون تحت مسمى "ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي"، وسيعقب المؤتمر والاحتفالية إعلان ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي؛ ليؤكد أن رسالة الأديان كلها هي السلام، وأننا دعاة سلام وسنظل، وأن جميع أعمال الجماعات الإرهابية لا علاقة لها بالأديان، ومن ثمة فإن جميع الأديان السماوية ترفض الإرهاب، وأن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد في مواجهة قوى الشر والظلام.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة أمور منها تطوير المركز الثقافي باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ وتزويده بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغات الأجنبية.

وأكد وزير الأوقاف على توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي كدفعة أولى لجنوب سيناء، توزع بمعرفة المحافظة على الأسر الأولى بالرعاية.