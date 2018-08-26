يتوجه كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، غدا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

وأضاف أبوزيد، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار فى تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.