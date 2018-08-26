أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة، بتوريد وتصنيع 1300 عربة جديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم الأعلان عن تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد الخاصة بالعربات الجديدة خلال أيام، موضحًا أن العربات الجديدة والتي سيتم توريدها وتصنيعها تبلغ تكلفتها الإجمالية 20 مليار جنيه.

وقال "عرفات"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر قطارات عودة المسافرين من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية، موضحًا أن أسعار التذاكر ثابتة ولا يوجد بها أي تغيير، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد نجحت في الحد من إنتشار ظاهرة تسرب التذاكر للسوق السوداء.