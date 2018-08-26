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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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بالصور| مدير أمن الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات وتنظيم حركة المرور

بالصور| مدير أمن الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات وتنظيم حركة المرور

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جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

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وزير التجارة والصناعة يصل مطار القاهرة لاستقبال الرئيس الفيتنامي

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محافظ بورسعيد يشكر أجهزة الأمن على الأداء المتميز خلال العيد

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