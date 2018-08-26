تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من البرامج والأنشطة بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات الجماهيرية تحت عنوان "حوار من القلب" بمشاركة مجموعة من الشخصيات والرموز ذات الأثر الإيجابي بالمجتمع.

وتتضمن الفعاليات تنفيذ معسكرات تدريبية حول الحقوق والواجبات وزواج القاصرات تحت عنوان "ليك وعليك"، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء برلمان طلائع محافظة شمال سيناء لتعزيز وتنمية الوعي السياسي والثقافي لديهم.

يأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به وزارة الشباب والرياضة والتجهيز للفترات القادمة بالعديد من الأعمال في مجالي الشباب والرياضة، لما بعد العملية الشاملة "سيناء 2018"، لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، ومن هذه البرامج دورات تدريبية في مجال التنمية السياسية والأمن القومي والحث على المشاركة الإيجابية، وبرامج دينية لترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، وبرامج تدريبية لأعضاء البرلمان من أبناء محافظة شمال سيناء.