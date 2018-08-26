شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة، ظهر اليوم الأحد، ولم تتسبب الأمطار في تعطيل الحركة المرورية، أو توقف حركة الملاحة البحرية بالموانئ، لإستمرار سرعة الرياح فى المعدلات الطبيعية.

وانتابت الفرحة أهالي المدينة والزوار فور تساقط الأمطار الخفيفة معلنين حلول فصل الخريف، وعودة الجو الممتع الذي يميز المدينة عن غيرها من باقي المحافظات.

وقالت مى سليم، طالبة بكلية الآداب: "الله عليكي يا إسكندرية، ماريا الشتاء قادم ورحيل المصطفين والزحمة والحر"، فيما علق أحمد صلاح طالب بكلية التجارة،: "يا مرحبًا بالشتاء الإسكندرية والجو الممتع الجميل".

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه وفقا لمركز تنبوءات الأمطار، تشهد الإسكندرية اليوم تساقط أمطار خفيفة على سواحل المدينة، بدايةً من شرق وصولا إلى غرب المدينة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة سقوط أمطار خفيفة أخرى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف "نافع" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه تم فتح مصبات الكورنيش لنزول الأمطار بالإضافة إلى تنظيف الشنايش والطلمبات بعد عيد الأضحى لمنع انسدادها بالتزامن مع تساقط الأمطار الخفيفة متوقعا تساقطها في نهاية شهر سبتمبر مع حلول نوة غسيل البلح.