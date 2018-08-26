أعلنت قرية "ديرب بقطارس" مركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، الحداد علي مصرع الطفلة حبيبة أحمد عبد الحليم، 6 سنوات، بعد أن خنقها شقيق زوج أختها وساعده شقيقه في التخلص من جثتها، بعد أن تحرش بها الأول.

قال رضا السيد البلتاجي، خال الطفلة، إنها ذهبت في ثالث أيام العيد إلي منزل أختها لتلعب مع الأطفال هناك، إلا أن شقيق زوج أختها الذي يسكن في نفس البيت تحرش بها فصرخت، فخنقها بـ "أستيك عجلة" حتى ماتت وحضر شقيقه علي صوت الاستغاثات فوجد البنت وهي تموت، ثم ساعده في إخفاء جثتها.

وأضاف البلتاجي لـ"الوطن": "بعد اختفاء حبيبة، دورنا عليها عند أقاربنا في القرية وعند أختها، وسألنا الجيران، وكان زوج أختنا يبحث معنا عنها، ولكنه استغل أن القرية لا تبحث ناحية الأراضي الزراعية، فوضع الطفلة في جوال ونقلها إلى توك توك يمتلكه، وتوجه بها إلى طريق الشبراوي وألقاها هناك".

وتابع: "بعد ساعات من البحث لم نجدها، وكأن الأرض انشقت وبلعتها، وراجعنا كاميرات المراقبة الموجودة فوجدنا شيء عجيب، وهو أن الطفلة دخلت بيت أختنا في نفس وقت خروج أختنا من البيت لملء مياه من الفلتر الموجود أما المسجد الكبير، وعندما عادت أختي طلب منها زوجها العودة وشراء حلوى للأطفال ثم طلب منها العودة مرة أخرى، حتى لا تدخل البيت قبل التخلص من الجثة".

وقال: "رفضنا تلقي العزاء فيها، وشاهدنا غضب أهالي القرية جميعا فقريتنا من القرى النموذجية على مستوي الجمهورية ولم يحدث فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة من قبل وكل البلد حزينة عليها وعاملين حداد وعدد كبير من المحلات أغلقت أبوابها".

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ أسرة الطفلة حبيبة أحمد عبد الحليم، 6 سنوات، اختفائها منذ ثالث أيام عيد الأضحى عندما ذهبت إلى منزل أختها في قرية ديرب بقطارس.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش، وبقيادة العميد أحمد شوقي رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمد فوزي، رئيس مباحث أجا وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. ا. ا"، حلاق، شقيق زوج أخت الضحية، و"الدسوقي. ا.ا"، حلاق، شقيق أخت الضحية، وذلك بعد أن تبين أن الطفلة دخلت بيتهم ولم تخرج منه.

وتمكنت المباحث من إلقاء القبض عليهما، واعترف "إبراهيم. أ. ا"، بأنه تحرش جنسيا بالطفلة، وصرخت فخاف من الفضيحة فخنقها بحبل ووضعها في "جوال" وساعده شقيقه "زوج أخت المجني عليها" في التخلص من الجثة في مكان العثور عليها.

وامرت نيابة أجا بحبس الشقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وذلك بعد أن أمرت بتشريح الجثة، وعمل المعاينة التصويرية للجريمة.