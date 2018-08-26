قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين، وأضاف أن: "تركيز أمريكا ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين"، مشيرا إلى أنه: "منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لم تتمكن أمريكا من تحقيق أهدافها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح الوزير الإيراني، أن قرار ترامب الانسحاب أضر ببلاده، كما أدى الاتفاق النووي إلى صراع سياسي داخل إيران، وأضاف: "هناك البعض في البلاد الذين اختاروا الدخول في معركة سياسية بدلا من تمهيد الطريق لاغتنام الفرص التي قدمها الاتفاق النووي وهذه المعركة السياسية أدت إلى اليأس وخيبة الأمل".

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية في مايو، وأعاد فرض عقوبات على طهران. وتحاول الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد وسائل لإنقاذه، وتهدف واشنطن إلى إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي والتوقف عن دعم جماعات مسلحة في سوريا والعراق، وكان إيرانيون منتقدون للاتفاق هاجموا الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد انسحاب الولايات المتحدة، قائلين إن الاتفاق كان نوعا من الاستسلام.