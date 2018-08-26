أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات، بنسبة 3.78% في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.29% بالشهر السابق له، ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وسجل التضخم 111.44 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 107.38 نقاط في الشهر المماثل من 2017، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت البيانات، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بارتفاع 10 مجموعات، من بينها التبغ بنسبة 0.86%، والأغذية والمشروبات 2.59%، والملابس والأحذية بـ18.46%، والنقل 17.27%، بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.55 بالمائة، وخدمات الصحة بـ0.08%، وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.05% في الشهر الماضي، مقارنة مع يونيو السابق له.

جدير بالذكر، أن الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع العام الجاري، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.