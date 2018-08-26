أصدر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى المحاسب محمد يونس، مساعد رئيس المدينة، بضرورة إحالة 32 عاملا وإداريا بقطاعات خدمية للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم انضباطهم وتزويغهم خلال ساعات العمل الرسمي.

كما جاء بموجب زيارة رئيس المدينة المفاجئة إلى الوحدة الصحية بقرية ميت حبيب وتبين عدم تواجد 26 من قوة العاملين بالوحدة من بينهم 11 طبيبا، وبالوحدة المحلية لذات القرية جرى بحث مشكلات الوحدة مع رئيس الوحدة المحلية وتبين وجود انضباط إداري كامل للعاملين بالوحدة.

كما تفقد رئيس المدينة خلال جولته مفاجئة بالوحدة المحلية لقرية أبوصير والإشراف على إصلاح جرار زراعي معطل للاستفادة منه للصالح العام، وتبين عدم تواجد 3 موظفين من قوة الوحدة، وبمركز شباب قرية الناصرية تبين تسرب 3 موظفين من قوة المركز فأصدر قراره المشار إليه.