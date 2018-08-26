عثرت أجهزة الأمن في الغربية، اليوم، على جثة شاب ملقاة أسفل كوبري سمنود الواصل بين مدينتي "المحلة – المنصورة"، وتحفظت على الجثة ونُقلت بعد ذلك إلى طوارئ مستشفى سمنود العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ من بعض الأهالي بدائرة مركز شرطة سمنود بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، وبتشريح الجثة عقب نقلها إلى مشرحة سمنود تبين أنه إصابته بالإيدز، بحسب التقارير الطبية.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي في زفتى والسنطة، والنقيب سامح عمران رئيس مباحث شرطة سمنود، أن الشاب يدعى "م.ا.ع" من أبناء قرية محلة زياد، واستُدعي أهله وأفادوا بإصابته بالإيدز.

وأيد الفحص الجنائي أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبه جنائية في الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وأمرت بدفن الجثة.