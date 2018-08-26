ذكر مصدر داخل قناة "Mbc مصر"، أن البرنامج الجديد للإعلامي عمرو أديب، الذي سيُقدمه عبر شاشة "Mbc مصر"، سينطلق يوم السبت الموافق 15 من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن الفنانة رجاء الجدواي، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وجيجي زايد، خبيرة فن الإتيكيت والطهي، سوف يشاركون عمرو أديب في تقديم بعض فقرات البرنامج الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن "أديب" استعان في برنامجه الجديد، بفريق العمل، الذي يتعاون معه منذ سنوات، إذ أن طارق يونس، سيتولى رئاسة تحرير البرنامج.

وأكد المصدر، أن فريق عمل البرنامج، خضع لجلسة تصوير، خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا للحملة الإعلانية الخاصة بالبرنامج، كما سيتم تصوير البرومو الدعائي في غضون أيامٍ قليلة.