يطلق مجمع البحوث الإسلامية، 6 قوافل توعوية الأسبوع المقبل إلى مرسى علم، رأس غارب، شلاتين، الواحات البحرية، فايد، السلوم، وذلك ضمن خطته لتكثيف القوافل في جميع مناطق الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

وأكد الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن التحديات الحالية تفرض علينا الاستمرار في توجيه تلك القوافل التوعوية المهمة والتي تقوم على التلاحم المباشر مع المواطنين وتوعيتهم بالتحديات التي تواجهها الدولة وأهمية المحافظة على تراب هذا الوطن.

وأضاف عفيفي، أن اختيار الأماكن التي توجه إليها القوافل يتم بعناية شديدة لتلبية احتياجاتها من هذه القوافل التي تعمل على تبصير المواطنين بالحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحاول قوى الشر نشرها بين الناس لتنفيذ مخططات أعداء الوطن في الداخل والخارج والذين يعملون بالوكالة للغير ويستهدفون أمن الوطن والمواطنين.