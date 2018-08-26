قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة السفير سامح شكري، وزير الخارجية لإثيوبيا جائت من أجل دفع مسار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والمتعلقة بسد النهضة، موضحا أن الزيارة لن تقتصر فقط على التباحث في هذا الشأن.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه لا توجد صلة بين زيارة شكري والتصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن تأخر الانتهاء من بناء سد النهضة، موضحا أن الزيارة كانت مقررة فيما سبق وفق مسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنها تهدف للتأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية والتأكد من سير الملف في مسارة الصحيح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تعي جيدا أهمية الوقت وضرورة التوصل لاتفاق كامل وشامل حول سد النهضة في أقرب وقت وقبل افتتاحه من قبل الجانب الإثيوبي.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، قد تحدث أمس السبت، عن تأخر الانتهاء من بناء مشروع سد النهضة، كاشفا السبب وراء ذلك للإدارة الفاشلة التي قد تهدد استكمال السد وفق الخطط الموضوعة، مؤكدا: "كنا لننتهي منه في 5 سنوات كما كان مخطط، ولكن وبسبب الإدارة الفاشلة لم نتمكن من ذلك وخصوصا لتدخل شركة ميتيك التابعة لقوة الدفاع الإثيوبية".