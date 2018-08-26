تفقدت الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم، فعاليات تنسيق الأقسام للطلاب الجدد بالكلية للعام الجامعي 2018 -2019، وبدأت الجولة التفقدية من مدرج سفلي مرورًا باللجان المخصصة لتسجيل الطلاب والكشف الطبي ودفع المصاريف.

ورحبت الدكتورة سوزان القليني، بالطلاب الجدد، قائلة إن كلية الآداب من الكليات العريقة ويجب أن يفخر الطلاب بوجودهم بها، كما تمنت لهم عامًا دراسيًا جديدًا سعيدًا، مشيدة بتنظيم طلاب اتحاد الكلية لهذا الحدث ومدى حرصهم الكبير على مساعدة وتسهيل آليات التقديم بشكل سريع ومنظم، بالإضافة إلى تأكدها من مرور اليوم بلا أية شكاوى من الطلاب.

كما وجهت القليني الشكر لكل إدارات الكلية المشاركين في إنجاح عملية التنسيق اليوم: إدارة رعاية الشباب، شؤون الطلاب، تكنولوجيا المعلومات والأمن والعلاقات العامة وشؤون المقر.

وأعدت إدارة العلاقات العامة بالكلية فيلمًا توضيحيًا عن خطوات التقديم وأيضًا قاموا بعمل استوديو لنقل فعاليات عملية التنسيق وبثها مباشرا على صفحة الكلية على "فيس بوك" بالإضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات الحية مع كل من الدكتورة سوزان القليني، عميدة الكلية والدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وناهد كمال، أمينة الكلية، ودارت اللقاءات حول الأنشطة والخدمات التي أعدتها إدارة الكلية للطلاب هذا العام.

يذكر أن فعاليات التقديم بدأت اليوم وستستمر حتى الخميس 30 أغسطس الجاري ويبلغ عدد الطلاب المقبولين بالكلية هذا العام 3143 طالبا وطالبة مقسمين إلى 2184 "انتظام" 959 طالبا وطالبة "انتساب".