بعد فترة غياب قصيرة، يستعد الإعلاميان عمرو أديب وعمرو الليثي، للعودة إلى شاشة التليفزيون، خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد "أديب" جلسات تحضيرية، قبيل انطلاق برنامجه على Mbc مصر، وكذلك "الليثي" الذي يستعد لتقديم برنامج جديد بعد انتقاله إلى شاشة تليفزيون "النهار".

وذكر مصدر داخل قناة Mbc مصر، أن البرنامج الجديد للإعلامي عمرو أديب، الذي سيُقدمه عبر شاشة القناة، سينطلق 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن الفنانة رجاء الجدواي، والدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وجيجي زايد، خبيرة فن "الإتيكيت" والطهي، سوف يشاركون عمرو أديب في تقديم بعض فقرات البرنامج الجديد.

وأشار المصدر إلى أن "أديب" استعان في برنامجه الجديد، بفريق العمل، الذي يتعاون معه منذ سنوات، إذ أن طارق يونس، سيتولى رئاسة تحرير البرنامج.

وأكد المصدر أن فريق عمل البرنامج، خضع لجلسة تصوير، خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا للحملة الإعلانية الخاصة بالبرنامج، كما سيجري تصوير "البرومو" الدعائي في غضون أيام قليلة.

وفي سياق آخر، تعاقدت شبكة تليفزيون النهار مع الإعلامي عمرو الليثي، كرئيس لها، وسيبدأ مهام عمله من أول سبتمبر، وكذلك يقدم 3 أيام أسبوعيا على شاشة النهار، ليبدء ظهوره منتصف سبتمبر.

وأعرب الإعلامي عمرو الليثي، عن سعادته بانضمامه إلى شبكة تليفزيون النهار، وتوليه منصب رئيس الشبكة، وكذلك ظهوره كمذيع عبر شاشتها، خلال الفترة الصغيرة المقبلة.

وقال "الليثي" في تصريح لـ"الوطن"، إنه كان هناك مناقشات تجمعه برجل الأعمال علاء الكحكي، مالك شبكة تليفزيون "النهار"، بشأن انضمامه لها، حيث كان هناك نية للتعاون سويًا على مدار الأربعة أعوام الأخيرة، مؤكدًا أنه سيسعى إلى تحقيق المزيد من نجاح "النهار" وإعلائها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه يستعد لدراسة خريطة العمل داخل "النهار" وكذلك برامجها، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن ظهوره الأول على الشاشة، سيكون في منتصف سبتمبر المقبل.

وأشار "الليثي" إلى أنه سيقدم برنامجًا جديدًا، عبر "النهار"، وجاري دراسة الفكرة حاليًا ووضع التفاصيل النهائية، فضلًا عن تقديم برنامجه الشهير "واحد من الناس" عبر الشاشة نفسها.