تفقد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، المنطقة التكنولوجية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك للوقوف على قدراتها وإمكانياتها، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال وزير الاتصالات في تصريحات صحفية، إن الهدف من الزيارة لمنطقة التكنولوجيا ببرج العرب في الإسكندرية هو تفقد قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات سواء محلية أو عالمية، وقدرتها على خلق فرص عمل أكثر للشباب سواء من أهالي المنطقة أو شباب الإسكندرية ككل.

وأضاف "طلعت" أن الهدف من وجود هذه المناطق هو تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الأنشطة المختلفة، منها تنمية ورعاية المواهب، ورعاية رواد الأعمال وتنمية الفكر الخلاق والعمل الجماعي، وخلق فرص عمل في مجالات مراكز البيانات ومراكز الاتصالات وتعظيم الصادرات الرقمية في هذا المجال.

وأكد "طلعت" علي أن الوزارة تعمل على تحقيق أكثر من محور أولهم وأهمهم هو ملف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعظيم الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل أكثر، وتعظيم مشاركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي لمصر، لافتاً إلى أن المحور الثاني هو ملف التحول الرقمي ووزارة الاتصالات تعمل مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات لتمكينها من إتمام عمليات التحول الرقمي في مجالاتها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على ملف إدخال الانترنت إلى جميع مدارس مصر، موضحاً أنه حتى الأن تم الانتهاء من 1783 مدرسة بنسبة إجمالية 73%، من المدارس المستهدفة في المرحلة الأولى علي أن يتم الانتهاء منها في مطلع شهر أكتوبر القادم.

وأوضح أن التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار وجميع الوزارات الأخرى يعد تعاون كثيف وبناء ومتواصل مع كل الوزارات، لتمكين الجميع من أداء دوره بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.