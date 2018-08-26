قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن المحافظة أصدرت لائحة تنظيم العمل لمشروع مركبات التوك التوك منذ عام 2010، بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية، لضبط المخالفة وتحديد أعدادها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال التعديلات في اللائحه لصالح المالكين وتوعيتهم بالسير في إجراءات التراخيص.

وأكدت محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية، أن الوحدات المحلية حصرت مركبات التوك توك الموجودة بالمدن والقرى، وبلغ عددها حوالي 56 ألف مركبة توك توك، وتم ترخيص 10713 منها من قبل إدارة المرور على مستوى مراكز المحافظة، وجار اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لإنهاء المشاكل والمعوقات الخاصه بالتقنين وتوفير أماكن (حضانات) للتحفظ علي المركبات المخالفه منها، مع تكثيف الحملات المرورية بالقري للسير في إجراءات التقنين وقيام اصحابها بالتقدم للترخيص والتشغيل تحت مظلة مشروع المواقف، وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والحد من حدوث الحوادث الخاصة بها.